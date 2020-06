Červená Lhota bude letos bez lodiček

„Při odbahňování jsme zjistili, že hráz na několika místech propouští vodu. Přesto jsme byli přesvědčeni, že stav není tak vážný, abychom nemohli rybník napustit. Hráz jsme chtěli opravovat na podzim po sezoně. Zjistili jsme však, že trhlina je závažnějšího charakteru, a nyní tedy rybník pomalu vypouštíme,“ sdělil Právu kastelán zámku Červená Lhota Tomáš Horyna.

Upřesnil, že hráz začala protékat v místě, kde je historická výpusť, která byla zaslepená v roce 1945.

„Rybník jsme proto začali vypouštět od 1. června, ale děláme to pozvolna a nyní vše zkomplikovaly deště, takže to jde poměrně pomalu,“ podotkl Horyna s tím, že lze vypustit denně pouze třicet centimetrů vody, aby nedošlo k erozi břehů.

„Jisté je, že v letošní hlavní sezoně bude rybník vypuštěný. Ideální by bylo, kdybychom opravu hráze a napuštění rybníka stihli do příští hlavní sezony. Musí se zjistit skutečný stav poškození, vypracovat projekt a vyhlásit výběrové řízení na firmu, která provede opravy,“ podotkl Horyna. Náklady se jistě vyšplhají do milionů korun.

Jednou z možností je i to, že se bude muset postavit nová hráz. Určitě se bude muset zbourat most u stavidel, který je na ručně skládaných opěrných zdech, jež původně nesly dřevěnou lávku, a právě v těchto místech je hráz nejvíce poškozená.

„Je to tím, že most je předimenzovaný, jeho podloží s takovou vahou nepočítá. Most je v havarijním stavu,“ míní kastelán. Tolik ho netrápí, že rybník nebude napuštěný v hlavní sezoně, jako to, že budou trpět stromy a zeleň v zámeckém parku.

Obavy o staré stromy