Bulharské Slunečné pobřeží nabízí naprostý klid i nekončící party

Na jednom konci zátoky je Svatý Vlas, kde kotví jachty a vládne naprostý klid. Na druhém je malebný historický Nesebar. Uprostřed, v centru, je nekončící party ulice plná diskoték. Předměstí tvoří malá vesnice Ravda. Narazíte na ni hned při cestě od Burgasu z letiště nebo autem. Slunečné pobřeží je dopravně nejdostupnější, což je jeho velká výhoda.

Pokud se někdo rozhodne jet právě do tohoto letoviska, měl by si předem rozmyslet, co od dovolené očekává. Podle delegátky CK Alexandria Taťány Jaramove, Češky žijící v oblasti už 21 let, je pro lidi hledající klid, případně jedoucí s rodinnou, nejlepší Svatý Vlas, případně oblast blízko Nesebaru a vesnice Ravda. Ti, kteří od dovolené očekávají velkou party, měli by se držet co nejblíže centra Slunečného pobřeží.

V něm se nachází ulice, dlouhá několik set metrů, plná restaurací, barů, diskoték. Ten, kdo bydlí poblíž, může protančit a propít celou noc a pak hned ulehnout do blízkého hotelu.

Jaramova upozorňuje, že jen několik uliček od hlavní třídy ale ruch slyšet není. Hlavní ulice končí u mola, které můžete využít jako nástupiště pro cestu lodí na poloostrov Nesebar. Dost to ale hází, takže pokud není moře úplně klidné, zvolte raději jiný způsob dopravy.

Večírky končí až nad ránem

Na party ulici potkáváme i v pravé poledne rodiny, starší lidi, i ty, kteří toho evidentně v noci moc nepospali. Na ně cílí také několik služeb, které organizují zábavu. Matt z anglického Bristolu je manažer jedné z tzv. „party crew“, skupiny, která za 25 bulharských leva organizuje v místě party. Vysvětluje mi, že mezi nabízenou zábavu patří DJ hrající hudbu, soutěže typu kdo vypije nejvíce v nejkratší době, soutěží také týmy podle pohlaví, soutěží se v tanci apod.

Centrum Slunečného pobřeží nabízí zábavu hlavně pro mladší návštěvníky. Foto: Thomas Kulidakis, Novinky

Podniku ZaZú pro náročnější klientelu u Nesebaru nabízí živou hudbu a posezení na pláži. Foto: Thomas Kulidakis, Novinky

Jaramova upozorňuje, že nový bulharský zákon nařizující v jedenáct večer ztišit hudbu tyto aktivity trošku znesnadňuje, ale konají se i tak. Ve vnitřních prostorách diskoték se může vesele oslavovat život až do rána bez omezení intenzity hudby.

Ideální doprava je místní MHD nebo turistický vláček, auto se nevyplatí. Pokud někdo zvolí turistický vláček jedoucí kolem celé zátoky, měl by dát pozor na svou trasu. Může se stát, že bude muset od Svatého Vlasu po Nesebar i dvakrát přestoupit a pokaždé platit jízdenku.

V centru se cílí spíše na mládež a méně náročné, opravdu luxusní a lepší diskotéky a restaurace jsou směr poloostrov Nesebar. Pokud někdo hledá krásnou pláž a na jednom místě tradiční bulharský folkpop a folkrock v jednom baru, uprostřed restauraci a klub i s bazénem, nechť vyrazí k Nesebaru do okolí podniku Bedroom. Tam se hraje jazz, moderní hudba, živá produkce. Zábava je ve dne i v noci, pláž čistá, všude záchranáři a lékaři.

Centrální pláž Slunečného pobřeží je široká a prostorná. Foto: Thomas Kulidakis, Novinky

Slunečné pobřeží jako největší bulharské letovisko s desetitisíci lůžek a pokojů, disponuje kvalitní lékařskou službou. Ivanka Kamenova, která běžně pracuje coby kardioložka v Berlíně, na vše dohlíží jako vedoucí lékařské služby. Ukazuje mi lékařské zázemí s defibrilátorem, resuscitační jednotkou a vším dalším potřebným, v pohotovosti je například i anesteziolog. Hrdě poukazuje na odstavenou tříkolku, s kterou se mohou na pláži pohodlně pohybovat a dojet až k moři i lidé zdravotně znevýhodnění.

Kamenova dodává, že záchranáři na pláži mají vysílačky, kterými přivolají lékaře, nezávažnější případy putují do nemocnice. Jediné, čeho doktorka vyššího středního věku lituje, je fakt, že kvůli novému zákonu o hlasitosti hudby už asi nepřijedou její oblíbení DJové typu Tiesta a Carla Coxe.

Jak barvité je Slunečné pobřeží, dokazuje další setkání, tentokrát s panem Karlem Rohovcem z Prahy. Do letoviska jezdí společně se svým kamarádem už 23 let, jednou až dvakrát ročně. Oba, nyní už v důchodovém věku, ve svém bývalém povolání procestovali podle svých slov skoro celý svět, na Slunečném pobřeží se jím líbí nejvíce. Oceňují čisté moře, možnost zábavy ve středu města, nákupů, služeb.

Z Nesebaru dýchá historie

Kdo má rád historii, určitě by neměl minout poloostrov Nesebar, zapsaný v UNESCO. Delegátka Exim Tours Nikolina je Bulharka, mluví ovšem plynně česky, náš jazyk studovala. S nadšením mi vypráví o historii Nesebaru, založeného v 6. století před Kristem. Malebné uličky, stopy Thráků, Řeků, Východořímské říše, Bulharů, kostely a chrámy z různých období, to vše stojí za výlet. Toto místo by neměl nikdo minout.

Nikolina doporučuje restauraci Star kapitan, s čerstvými mořskými plody, Jaramova zachovalý kostelík, kde je teď galerie. Kdo odtamtud nemá fotografii, jako by na Slunečném pobřeží ani nebyl.

Magický Nesebar a jeden ze zachovaných kostelů. Foto: Thomas Kulidakis, Novinky

Návštěvníky Nesebaru vítá větrný mlýn. Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Nesebar je také vhodné místo ke zvážení ubytování. Na jižní pláži, krásné, klidné, s ubytováním v luxusních hotelech je výborný bar South Beach, který rozhodně stojí za návštěvu. Kdo nechce ruch Slunečného pobřeží, směřuje sem, kde o zátoce plné ruchu na druhé straně poloostrova ani neví. Místo je dostupné i MHD, zastávka autobusu Boullevard.

Výborná jídla, koktejly alkoholické i nealkoholické vlastní výroby, otevírací doba od 8 do 1 hodiny ráno. Majitelka Anita doporučuje bulharské malé rybičky Safrid, tradiční bílý chléb a její výborné kalamáry na grilu. Pořádají se tematické večery — bulharské, řecké, latino-americké, lidé tančí i na pláži, ale nejsou to party. Přes den chodí spíše rodiny s dětmi, atmosféra je komornější i večer.

V Nesebaru potkáváme také Radima a Marcelu z Nového Města na Moravě. Zrovna si s dcerou kupují výlet do delfinária ve Varně. Slunečné pobřeží si vybrali, protože je podle nich vhodné pro děti, je tam hodně vyžití, spí klidně a ruch z diskoték neslyší, o party v centru nejenže nezavadili, ale ani netušili, že se konají.

Zábava pro všechny věkové kategorie

Další místo, které by neměl nikdo minout, je jeden z místních akvaparků. Největší se jmenuje Paradise, nachází se kousek od Ravdy. Přímo do něj je možné se dostat autobusy, které zájemce zdarma svážejí ze zastávek MHD. Je to naprosto úchvatné místo, jeden z největších aquaparků na Balkáně. Na doporučení Jaramove jsme vyrazili právě tam.

Hrad s extrémními skluzavkami není nic pro slabší povahy, ale vyzkoušet si alespoň jednu stojí za to. Mírnější skluzavky jsou vhodné pro všechny, sjíždí se zpravidla ve dvou.

Akvapark Paradise patří mezi největší na Balkáně. Foto: Thomas Kulidakis, Novinky

Jako základnu doporučuji „Rajský ostrov“, kde si v klidu necháte ručník, případně pohovíte v nejrůznějších masážních vířivkách. V akvaparku nechybí ani možnost nechat si ozobat kůži rybičkami, platí se hodinkami na zápěstí, nespotřebovaný kredit se vrací zpátky nejen v hotovosti, ale i na platební kartu.

Druhá možnost z velkých akvaparků je Aquapark Action. Podle Jaramove je vhodnější pro menší děti, je také levnější, přehlednější. Fakt je, že úplně malé děti jsme v Paradise neviděli, zato jsme tam viděli dost barů s alko i nealko nápoji, spoustu jídla za přijatelné ceny, nikdo ale nepůsobil opile.

Zaměstnanci více než vstřícní, otevírací doba od 9 ráno do 18 večer. Za odpoledne nestihnete pravděpodobně ani část, takže se vyplatí vyrazit hned ráno. A pozor, nebrat si vlastní jídlo a pití, kontroluje se sice mile, ale nekompromisně u vchodu.

Další možnost vyžití je podle Nikoliny cesta za tradiční bulharskou keramikou, zvanou Císařská. Pozná se podle toho, že je na ní vždy namalovaná hlava ptáka. Zpravidla je k dostání v Nesebaru.

Klidná jižní pláž Nesebaru a South Beach Bar jsou daleko od ruchu centrální části Slunečného pobřeží. Foto: Thomas Kulidakis, Novinky

Ojedinělý zážitek je také případné zhlédnutí chůze po žhavém uhlí, pohanská oslava, kterou Bulhaři nazývají Nestinar. Momentálně je v celém Bulharsku podle Nikoliny jen 12 nebo 13 lidí, kteří pradávné umění s předkřesťanskými kořeny ovládají. K vidění například ve vesnici Bata.

Pokud stojíte o vyhlídku z výšky jinou než z kolotočové atrakce, zajeďte si do restaurace Chanská Šatra nad městem. Je trošku dražší, ale stojí to za to. Moře je čisté, příjemné, s výjimkou chvílí, kdy jsou bouře, tehdy se mohou naplavit řasy. Pokud je uvidíte i mimo bouři, znamená to, že daný provozovatel místo moc neuklízí a je lepší si jít lehnout na pláž jinam.

Slunečné pobřeží je dovolená, která nabízí možnost být na jednom místě a zažít vše, pobýt s í s různými národnostmi, na místě je například spousta Angličanů a Nizozemců. Nad Slunečným pobřežím jsou hory, takže je možné vyrazit i za turistikou. Místo ale nabízí tolik možností, že pravděpodobně za týden nebo deset dní vás letovisko zcela pohltí.