Z bývalé skládky vytvořil majitel vlastními silami malebnou zahradu

Zajímavostí jsou rovněž vodní prvky, s nimiž si majitel velmi zdařile poradil. „Je zde rybníček, soustava potůčků 15 metrů dlouhá. Napájí ji voda z vodního kola, umístěného v sousedící řece. Vodní kolo je vybaveno kyvnou pístovou pumpou, která je poháněna otáčením zanořeného kola a je schopna vytlačit nasávanou vodu do 15metrové výšky. Voda vtéká do koryta potůčku a přes dvě malá jezírka padá vodopádem přes kameny do studánky a vrací se zpět do řeky,” popisuje systém fungování svého vodního díla autor.