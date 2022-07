Vyvýšené záhony chrání před škůdci i bolestí zad

Michala Brabcová, weiki: Ideální výška vyvýšeného záhonu je kolem 80 cm, aby se do něj vešly všechny potřebné vrstvy a zároveň zůstal dobře přístupný. Šířka by neměla překročit 130 cm, aby střed vyvýšeného záhonu zůstal snadno dosažitelný. Jeho tvar volíme podle libosti: obdélník, čtverec, vytvarovat plochu můžeme i do písmene L nebo U.