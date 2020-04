Vytvořte si z terasy či patia relaxační zónu

Nepodceňte výhled! Prostor terasy, balkonu, patia by měl nabízet krásný výhled do zeleně, do dálky, třeba i z polohy vleže. Polohovací lehátko Diana z eukalyptu má kolečka pro snazší manipulaci. Rozměry 190 x 60 x 88 cm. Cena 3790 Kč. Foto: Bauhaus