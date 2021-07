Také přemýšlíte, co vám ještě chybí na zahradě? Určitě U-rampa

Ačkoli většina lidí nevítala nutnost zůstávat během pandemie koronaviru doma s radostí, toto nečekané „domácí vězení” napomohlo na svět spoustě kutilských projektů, na něž by jinak v běžném životě nebyl čas. Podobně to bylo i se zahradou anglického páru 29leté Jodie a jejího přítele, 33letého Ashe.

Když si kupovali v únoru řadový dům v Belperu, věděli hned, že to, za co se jim původní majitelé tak nějak napůl omlouvají, tj. že se zahradou nic nedělali, jim velice vyhovuje. Zahrada neměla úplně jednoduchý terén. Směrem od domu se zdvihá.

To ovšem čerstvé majitele nezastavilo. Jakmile si uvědomili, že nyní s domem mají k dispozici i nemalý kus venkovního prostoru, rozhodli se, že na něm vybudují to, čemu nedávno hluboce propadli, U-rampu. Jodie s Ashem se doslova zamilovali do ježdění na bruslích na U-rampě.

Jak ale hlásí Jodie, která nedávno doma upadla a zlomila si nohu, náklady na soukromou rampu se rozhodně vyplatily. Po takovém pádu musela hledat odvahu k tomu, aby se znovu postavila na brusle, a publikum na veřejném prostranství bylo tím posledním, o co by stála. Zároveň jejich rampa, jak je patrno i z videa, má dřevěný povrch.

„Fakt, že je dřevěná, a ne betonová, znamená, že je to mnohem méně nepříjemné, když spadnete,” říká mladá žena, která se nakonec velmi rychle vrátila do kondice. Aby ne, během lockdownu totiž v Anglii narostl zájem o ježdění na bruslích, a to - společně s vlastní rampou - ji obrovsky motivovalo začít co nejdříve znovu jezdit.