Skotka zkrášluje svou útulnou zahradu věcmi, které jiní nepotřebují

Zahradnické nadšení jí ale nikdy nechybělo, a tak se rozhodla vydat při péči o svou zahrádku jinou cestou. Svou parcelu nejprve důkladně vyčistila od všech odpadků a nebezpečného materiálu. Pro terénní úpravy a místo nejrůznějších záhonů začala pak využívat to, co jiní odložili.

„Celá zahrada je plná recyklovaných věcí. Nikdy jsem neměla dopředu nějaký plán, prostě jsem vždycky použila zrovna to, co jsem měla, tak, jak se mi to právě hodilo. Moje matka mi říkala, využij to, co máš, a nikdy už nebudeš po ničem toužit. A to jsem také udělala, protože jsem neměla žádné peníze, za něž bych si mohla něco koupit,” popisuje pro agenturu AP svůj přístup i nelehkou situaci paní Lynn.