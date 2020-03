Skleníky a fóliovníky výrazně prodlužují úrodnou sezonu

Bylinky, zeleninu i letničky můžeme vysévat již od konce února, ovšem pouze ve vytápěných prostorách. Obvykle je to skleník. S předpěstováním pomůže také pařeniště, fóliovník, vyhýbat se nemusíme ani krytým vyvýšeným záhonům, které umístíme do zimní zahrady nebo na krytý balkon. Bylinky, které chceme mít po ruce během vaření, sejeme do květináčů s poklopem. Postavíme je na parapet přímo v kuchyni.