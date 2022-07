Skleník ve tvaru drahokamu se uprostřed zahrad rozvírá a zavírá jako květ

Zahrada tak návštěvníkům mj. odhaluje, nakolik starověká stezka ovlivnila i podobu dnešních anglických zahrad a kolik druhů rostlin, v současnosti na Britských ostrovech již běžně pěstovaných, bylo právě po ní dovezeno. Byly to například rozmarýn, levandule nebo fenykl...

Vlastní skleník, na němž architekti spolupracovali se zástupci Národního trustu, neměl být ukázkou high-tech řešení. Architekti záměrně čerpali inspiraci v 19. století z viktoriánských skleníků a terárií. To, co na nich architekti vysoce oceňují a rozhodli se přenést do svého díla, je jejich řemeslná kvalita, ornamentálnost, hravost a veliká pozornost k detailu.