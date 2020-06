Se studnou a dešťovkou jste o vodu bohatší

Naléhavěji než kdykoliv předtím je třeba chránit vodní zdroje, hledat nové a efektivněji využívat ty dostupné. A to se netýká jen měst či firem, ale i domácností. Zaměřit bychom se přitom měli zejména na úsporu pitné vody. Zalévání zahrady či napouštění bazénů z vodovodního řadu by mělo být už tabu.

Efektivní využívání dešťové vody je na pořadu dne. V praxi to znamená zachytávat ji do nádrží, ideálně do izolovaných nádrží pod zemí nebo v suterénu domu. Na rozdíl od nadzemních nádrží je v nich kvalita vody dlouhodobě stálá.