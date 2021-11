Purpurové keře přitáhnou pozornost

Není to ale jen vzhled, jakým uchvacují. Hrdinsky brání sesuvům půdy. Výborně odolávají úžehu na svazích, kde jim to sluší po boku zlatolistých brslenů (Euonymus fortunei) a plazivých jalovců, s modře ojíněnými výhony. Nadto svými pichlavými větvemi vehementně chrání hnízda ptáčků, jimž od léta do zimy servíruje šťavnaté plody.