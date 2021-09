Mistři zahrad - nový pořad Televize Seznam určený pro všechny, kteří mají svou zahradu rádi

V prvním díle, který bude vysílán tuto sobotu 4. září v 16:45, vyrazí s televizním štábem do Slaného, kde názorně předvede, jak proměnit prázdné místo v nádhernou zahradu. Diváci se naučí vytvořit vyvýšený záhon a získají i důležité informace o koupacích jezírkách.

V druhém díle se diváci mohou těšit na zahradní proměnu v Průhonicích u Prahy. Dozvědí se rovněž, jak správně pokládat tzv. nášlapy, a společně s televizní kamerou zavítají do krásné zahrady v asijském stylu. Ta je zdrojem nepřeberného množství inspirace.

„Češi své zahrady milují. Cítím i u mladých lidí obrovský návrat do zahrad a touhu nejen mít zahradu krásnou, kde mohou relaxovat a hrát si s dětmi, ale také chtějí stále více pěstovat ovocné keře a stromy nebo jahody, okurky a rajčata. Hlavně i u starších lidí, které jsme navštívili i v rámci soutěže, je vidět, že své zahrady milují, dělá jim radost každodenní péče o zahradu. Relaxují u toho a radují se z každého květu. Ale ta láska se projevuje i u mladších ročníků, chtějí vést své děti k pěstování a péči o zahradu, chtějí se o ni starat,” chválí české majitele zahrad Makrlíková a dodává:

„Jedné paní jsem se například zeptala, jakou rostlinu má na své zahradě nejraději a ona řekla, že to nemůže říct, aby se ostatní kytičky nenaštvaly a že si s každou kytičkou povídá. Ta láska k zahradničení je vidět a cítit u Čechů na každém kroku. Jediné, co často schází, je nějaká znalost, a tak se dopouštějí mnoha chyb. Zase jiná soutěžící mi řekla: 'já si nejprve nakoupila mnoho knih, načetla, jak se zakládá zahrada, a pak teprve zahradu začala tvořit' a tak to má být. Je dobré si nejdříve zjistit informace anebo se dívat na pořad Mistři zahrad, tam divák najde inspirace a rad spoustu.”