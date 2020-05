Tak takhle ne! Poznáte, co z toho do kompostu nepatří? Foto: Profimedia.cz

Co patří a nepatří do kompostu

Mít na zahradě kompost je tak trochu jako mít na zahradě poklad. Dobře uzrálý je tím nejlepším přírodním hnojivem, které si může každý zahrádkář vytvořit sám. Ne každý si je ale jistý, co do takového správného kompostu patří, a co už ne. Pojďme si to připomenout.