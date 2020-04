Biotop umocní kouzlo přírody v zahradě

Bez ohledu na to, zda půjde o jezírko okrasné, nebo koupací s regenerační zónou. Stavebně se totiž od sebe zásadně neliší, respektive to koupací je větší a má odlišný tvar, aby se v něm dalo koupat.

Základem každého koupacího jezírka je hlavní hluboká část, někdy nazývaná také jako bazénová vana. Ta by měla být co nejdelší, aby vznikl prostor pro několik temp. Obvykle se proto koupací zóna dělá obdélníková, případně oválná.

Postupný přechod z mělčiny do hloubky 1,5 až 2 m by totiž zabral velkou část nádrže, a to právě na úkor té nejhlubší, koupací části.

Mokrá zóna neboli bažina je do 10 až 15 cm, hodí se pro pobřežní rostliny, které nemají rády příliš hluboké umístění. Na ni navazuje tzv. bahenní zóna, tedy mělká voda od 15 do 50 cm. Tato část je biologicky velmi důležitá, daří se tu nejdůležitějším bahenním a vodním rostlinám, které napomáhají čištění vody.

Na místě je tedy otázka, jak udržet jezírko co nejčistší, aby nedošlo k zahnívání, které by negativně ovlivnilo kvalitu vody. Důležité je z tohoto pohledu dobré proudění vody v jezírku a zvláště v případě koupacího jezírka i dostatečně výkonná filtrace, která vám s procesem čištění pomůže. Jen rostliny by to u větší plochy nejspíš nezvládly.