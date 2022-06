Základní zařizovací linkou domu byla láska k umění

Přízemní rodinný dům 5+kk s půdorysem do tvaru písmene L se vnitřní stranou otevírá do zahrady skrze velká posuvná okna přes celou šířku pokojů. Velké prosklené plochy lemující tento prostor tak zajišťují jedinečné průhledy do zahrady a nadstandardní přísun denního světla.