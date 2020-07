Zahradu si na omezeném pozemku nemohli dovolit. Řešením se stal dvorek

Skrz garáž vede hlavní vstup do domu. Na hlavní podlaží domu se vychází po schodišti, eventuálně lze využít výtah, což je velmi praktické například při stěhování větších předmětů do domu, při cestě z velkého nákupu, anebo prostě v pozdějším věku majitelů, kdy by mohla být už pěší cesta příliš vyčerpávající.