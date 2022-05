Vltavská filharmonie je pro mě životní výzva, říká vítěz architektonické soutěže Bjarke Ingels

„Pokusili jsme se propojit nábřeží se střechou koncertní haly a snažili jsme se z toho udělat co nejúžasnější koncertní sál, ve kterém by se lidé cítili vítáni,“ řekl v rozhovoru Novinkám Bjarke Ingels, dánský architekt a šéf vítězného architektonického týmu.

Záměrem bylo navrhnout budovu tak, aby splývala s prostředím. „Když se na to místo podíváte, je tam změť silnic, železničních kolejí, tramvají a celé je to takový chaos. Říkal jsem si, jak z tohohle dokážeme něco udělat,“ dodává s úsměvem Ingels.

Jenže poté, co architekti začali řešit jeden problém za druhým, všechno najednou působilo přirozeně. Ingels ale zdůrazňuje, že lehké to rozhodně nebylo.

V lokalitě jednoho z nejznámějších pražských brownfieldů by měla vzniknout nová čtvrť Bubny-Zátory, která by se měla stát domovem až pro pětadvacet tisíc lidí. Místo je dobře dopravně obslužné a mělo by se stát kulturním centrem.

„Filharmonie by neměla být jen budova, kam se chodí večer na koncert, ale měla by být živá od rána do večera,“ doplňuje Hlaváček, podle kterého by nová filharmonie měla být propojena také se školstvím a jinými aktivitami.