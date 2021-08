Univerzita vytvořila prostor pro divokou přírodu. Na své střeše. Byl to docela výkon, hodnotí počin odborník

Tasmánská univerzita zelené střechy zahrnula už do projektu nového kampusu. To je samozřejmě levnější varianta, protože projekt stavby už lze rovnou přizpůsobit plánované zátěži. Její představitelé tímto rozhodnutím chtějí vytvořit určité poselství a příklad pro okolí. Škola tak má ukázat, že se snaží přispět k lepšímu životnímu prostředí a že je moderní a orientovaná na budoucnost.

„Jsou (zelené střechy kampusu – pozn. red.) nejen dobré z hlediska životního prostředí, ale jsou také pozoruhodnými vizuálními místy, kde můžete pracovat a studovat, bude to skvělým zážitkem pro naše zaměstnance i naše studenty a naše návštěvníky,“ říká vicekancléř univerzity pro oblast Cradle Coast, Jim Cavaye.

Architekt Robert Morris-Nunn však upozorňuje, že ekologicky zaměřené projekty není snadné dotáhnout až k realizaci. „Jsou to hezké nápady, které se ale nakonec často nepodaří převést do reality. Úsilí, které v tomto případě museli vynaložit, bylo obdivuhodné. Nepodceňoval bych, co tato realizace ve skutečnosti znamená,” vysekl poklonu zástupcům univerzity architekt.