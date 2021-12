Světoznámá Kabinová věž Nakagin by mohla skončit rozebraná v muzeích

Když ji v Tokiu na počátku 70. let postavili, znamenalo to určitou revoluci v architektuře. Šlo totiž o první budovu kompletně tvořenou prefabrikovanými prvky.

Třináctipodlažní budova byla navržena jako obytná. Určena byla především pro zaměstnance firem, kteří bydlí na venkově a dlouhé dojíždění každý den do práce a domů by se jim nevyplatilo. Buňky měly být pro ně jen noclehárnou přes týden.

Jak připomíná deník The Guardian, architekt Kurokawa, jenž zemřel v roce 2007, původně předpokládal, že jednotlivé kapsle budou každých 25 let odstraněny a nahrazeny novými. To se ale nedělo, a tak po více než půl století existence je dům obalen sítěmi, které zachycují odpadající úlomky rzi a betonu.