Švédskému Göteborgu přibyde nový druh veřejné dopravy

Lanovka bude mít dle návrhu dohromady čtyři stanice a lana budou zavěšena na šesti 100 m vysokých sloupech. Göteborg se pro tento nový druh dopravy rozhodl u příležitosti blížícího se výročí 400 let od založení města.

Jak podotýkají architekti, je to tím významnější rozhodnutí, že jde o první nový typ veřejné dopravy implementovaný do městského prostředí od zprovoznění prvního metra ve Stockholmu ve 30. letech minulého století.

Celková délka lanovky má dosahovat tří kilometrů, první nástupní stanice je naplánována do historické části města Järntorget na jižním břehu řeky Göty, kde bude napojena na linky autobusů a tramvají. Poté, co cestující v kabinkách překonají řeku, mohu pokračovat do dalších tří zastávek na jejím severním břehu.