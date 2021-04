Střecha je korunou na hlavě domu

Pálená krytina je vhodná na všechny typy staveb, od venkovských až po ryze moderní. Tašky jsou prověřené časem, mají přirozenou krásu a skvěle zapadají do české venkovské krajiny. Hodí se i pro rekonstrukci střech historických objektů, nabízejí povrchovou úpravu v provedení tzv. vysoce lesklý i přirozený.

Novinkou na trhu je designová pálená taška V11 . Má dokonalé technické parametry a originální design špičkových návrhářů Studia F. A. Porsche. Patří na moderní střechy, je to výrazný architektonický prvek.

Pohledovou tašku V11 tvoří tři hladké roviny, které vytvářejí dvě linie. Zkosení povrchu do podoby písmene V je světovým unikátem. Minimalismus návrhu jde naproti trendu jednoduchých tvarů.

Šindelová střecha vydrží vysokou zátěž, proto se hodí i do horských oblastí, přitom šindele váží pouze 10 kg/m². Jejich pokládka je lehká, rychlá a lze ji provádět již při 5 ºC, a to na sklon střech v rozmezí od 9,5º do 90º.