Štěpánka Duchková: Nemám ráda pracholapky a zbytečné věci

Umíte si představit, že byste byla paní tohoto interiéru?

Umím si to představit, protože se mi byt moc líbí, jeho řešení i vybavení. Jen nevím, jak bychom se sem s našimi dvojčaty všichni vešli. To by z bytu asi brzy byla kůlnička na dříví...

Co pro vás znamená domov?

Slovo domov mi evokuje teplo, čisto a milé lidi.

Jaký styl je vám blízký, pro vás ten pravý? Zaslechla jsem, že vyznáváte učení feng-šuej?

Klidně bych měla vlastní interiér zařízený i v tomto stylu, ale nám se doma líbí spíš starší věci. Nemusí jít o drahé stylové vybavení. Některé staré předměty jsou po manželově babičce, něco si z bazarů pořizujeme sami nebo rádi navštěvujeme prodejnu Le Patio. Je pravda, že učení feng-šuej vyznávám, ne fanaticky, ale řídím se jím.

Například když se něco rozbije, tak to opravdu vyhodím, neschovávám to doma. Nemám ráda pracholapky a zbytečné věci! Jsem mistr ve vyhazování. Vždy to postavím k popelnici a za chvíli už si to někdo odnáší. Ale je fakt, že i já jsem si od popelnic něco odnesla. Ve Španělsku u nich stál nádherný květináč. Už ho mám doma v obýváku.

Co vám osobně nesmí doma nikdy chybět? Čemu přikládáte velkou důležitost?

Mám moc ráda pěkné hrnečky na pití čaje a konvičku. Do toho investuji. Pořídila jsem krásný servis od Rosenthalu. Není určen do vitríny na ozdobu, z toho opravdu pijeme. Tím pádem už máme ale místo šesti hrnků jen čtyři. Zatím se k jejich zmizení nikdo nepřiznal.

Shodnete se s členy rodiny, především se svým partnerem, na stylovém pojetí interiéru?

Na některé věci máme rozdílné názory, ale vždy se domluvíme. Někdy ustoupím já, jindy manžel, ale vždy dospějeme ke kompromisu. Dvanáct let mi ale připomíná, že jsem mu kdysi vyhodila nějakou starožitnou trumpetu. To už si teda vůbec nepamatuji. Ve vyhazování nefunkčních předmětů se tedy neshodneme.

Obléká váš domov často nové šaty? Převlékáte ho sezonně a obměňujete v něm dekorace?

Ne, podle ročních období ho neměním. Jednou za čas ale musím něco změnit, například přestěhovat nábytek nebo pořídit nějaký jiný. Nejvíc mě to bere na podzim, před Vánoci, to musí být všechno jako ze žurnálu.

Která z místností je pro vás nejdůležitější?

Pro mě osobně je nejdůležitější ložnice. Když se člověk dobře nevyspí, tak nejde nic dobře. S manželem to máme stejné, když špatně ležíme, bolí nás záda. Právě jsme řešili výměnu matrací, dokonce jsme si je nechali přivézt až ze Španělska.

Máte dva syny – dvojčata. Jak jste jim zařizovala dětské pokoje? Měli nějaká specifická přání? Pokud ano, jak jste na ně reagovala?

Mají svůj pokoj, který se zrovna předělává, ovšem jsme zatím někde na půl cesty. Kluci by si přáli, aby jim tam svítily na stropě hvězdičky a měsíc. Potřebovala bych to dokončit, proto zvažuji využít služby designéra, sama to neumím vymyslet. Hernu ale mají v naší šatně. Takže když se jdu ráno obléct, tak si občas zarazím do nohy kostičku od lega.

Sbíráte nějaké předměty, které doma schraňujete, případně s nimi dekorujete interiér?

Ne, nemám ráda sbírání předmětů. Na ně padá prach a to já nemusím. Doma mám ráda fotografie dětí v pěkných rámečcích. Ale jednu sbírku přece jen mám! Schraňuji výtvarná díla dětí. Mají své místo na klavíru. Máme tam například hliněnou kočku, loď nebo ježka.

Někde jsem četla, že i doma chodíte v šatech, abyste se cítila žensky. Domácí úbor nemá šanci?

No, nemá... Mám ráda šaty a k tomu ještě černou barvu. Chodit pořád v černém oblečení nemohu ani s ohledem na svoji práci, ale doma si to užívám. Doma mám všechno černé a manžel se zlobí. Říká, že má pocit, že žije s italskou vdovou.

Umíte lenošit?

Ano, ale musím být sama doma, abych se na to mohla soustředit. Jak vezmu do ruky knížku nebo časopis, který mě baví, tak nevím o světě. To mě baví, tak odpočívám.

Čemu nyní věnujete svůj pracovní i volný čas?

Pro televizi Seznam natáčím hodinový pořad Moje místa. Úspěšní lidé prozrazují místa, kde v dětství i v dospělosti nechali svá srdce. To mě moc baví. Natáčela jsem dojemný pořad s Václavem Neckářem i jeho bratrem Janem a teď právě s módní návrhářkou Taťánou Kovaříkovou, která mi i na focení do vašeho časopisu dnes zapůjčila šaty.

Další chystám s houslistou Jaroslavem Svěceným. Také vysílám v Českém rozhlase, ale především se věnuji mediálním tréninkům, připravuji politiky či manažery na různá vystoupení před televizní kamerou a veřejností. Ve volném čase ráda čtu, chodím do kina, jezdím na kole, hraju golf a hodně času s manželem věnujeme dětem.

Golf už začali hrát i naši kluci, takže máme společný program. Rádi také jezdíme na výlety do zahraničí. Miluji květinové dekorace a těším se na červenozlaté Vánoce doma i ve Španělsku, kam pravidelně jezdíme.

Kulatý jídelní stůl je obklopen čalouněnými, prošívanými židlemi (Texo) na kovových podnožích. Podlahu kryje dub. Foto: Jiří Hurt Dalších 5 fotografií