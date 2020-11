Sloní podobu mrakodrapu vymyslel malý chlapec

Mrakodrap v Bangkoku připomíná na první pohled slona. Obzvláště pak lidem, kteří někdy slyšeli o počítačové hře Minecraft. Charakteristicky hranaté tvary doplňuje jen pár detailů, a přesto to úplně stačí.

Právě thajský podnikatel, profesor Arun Chaiseri, jemuž je už 84 let, začal mrakodrap v roce 1991 stavět. Jak se jeho 66letý syn Piyawat Chaiseri svěřil agentuře AP, stavbu tehdy navrhl dnes 75letý národní umělec Ong-art Satraphan. Stavba měla tehdy trochu jinou podobu. Její model stál u profesora Chaiseriho v pracovně a tam ji poprvé spatři také jeho tehdy malý vnuk.

Byl to právě on, kdo první zajásal, že dědeček bude stavět dům ve tvaru slona. Starý pán Arun měl totiž po celém svém domě rozmístěné figurky slonů, které má velmi rád. Stejně jako mnoho dalších Thajců věří, že sloni jsou symbolem štěstí.

Myšlenka, že by mrakodrap tvořený propojenými budovami mohla být ve skutečnosti slonem, jej nadchla a společně s architektem se pustili do úpravy návrhu stavby tak, aby se svým vzhledem thajskému národnímu zvířeti co nejvíce podobala.