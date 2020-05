Šikovný student si postavil saunu. V bunkru z druhé světové války

O sauně snil šestadvacetiletý student fyziky Jonathan Warby z Henley-on-Thames v hrabství Oxfordshire už dlouho. Nikdy ale neměl dost času na to, aby se pustil do jejího zřízení. Až když kvůli pandemii koronaviru uzavřeli i jeho školu, studuje na Oxfordské univerzitě, rozhodl se, že čas nedobrovolného volna využije právě k realizaci svých tužeb.

„Bunkr je částečně pod úrovní terénu a sestupuje se do něj po schodech dolů. Takže má člověk pocit soukromí i jisté útulnosti. Rád vařím pivo a původně jsem myslel, že by to bylo skvělé místo, kde bych si je mohl vařit. Ale nakonec se ukázalo, že to není dobrý nápad, protože je tam příliš vlhko,” vysvětluje Jonathan pro agenturu AP.