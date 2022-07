Sestavte si kuchyni pro efektivní pohyb

Chaotickému pohybu po kuchyni by měl kuchaři či kuchařce zabránit tzv. pracovní trojúhelník. Je to organizace tří nejfrekventovanějších zón, a to pro skladování (chladnička, spíž), mytí (dřez) a vaření (sporák, trouba, vestavné chytré spotřebiče). To vše má být propojené do co nejmenší plochy, plynule navazující bez překážek.