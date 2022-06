Režné cihly ozvláštňují domov, kde se chystají na příchod nového člena rodiny

Interiér bytu v novostavbě působí zajímavým, jemně rustikálním dojmem. To proto, že architekti při volbě materiálů propojili výchozí paletu, jíž pro byt zvolil už developer, a preference klientů, kteří jsou ve fázi příprav na příchod miminka.

Příchod potomka vnesl do hledání architektů toho nejlepšího řešení významný aspekt, a to nutnost zařídit byt nejen stylově, ale zároveň bezpečně z hlediska pohybujícího se malého dítěte a také jisté mobility zařízení. To aby bylo možné upravit byt podle aktuální potřeby, nebo právě kvůli touze odklidit citlivé prvky z dosahu zvídavých ruček.