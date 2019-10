Poslední dům navržený světoznámým architektem F. L. Wrightem je na prodej

Zajímavostí je, že dům byl postaven až po smrti slavného architekta. Wright (1867-1959) ale stihl dům navrhnout. Jeho plány byly tedy hotové ještě v roce 1959. Postaven byl kompletně ovšem až v roce 1967, tedy osm let po autorově smrti. Nad pracemi dohlížel jeho žák John Rattenburry.

Dvoupodlažní betonová stavba je zasazena do krajiny skalnatého charakteru, proto její fasády i střecha mají obdobnou barvu jako okolní kamenitá krajina. Objekt má plochu podlah 287,5 m², jsou v něm tři ložnice se stejným počtem koupelen, velký kruhový obývací pokoj, zaoblený tvar má rovněž kuchyň a její linka, před níž je logicky malý kruhový ostrůvek.

Zajímavě jsou řešena okna, která jsou v hlavních denních místnostech panoramatická a nabízejí tak nerušený výhled nejenom na Phoenix, ale také do údolí Palm Canyon.

Dům byl původně ovšem navržen jako pětipokojový se třemi koupelnami. Poté, co jej ovšem v roce 1994 Lykesovi prodali, se nový majitel obrátil opět na Johna Rattenburryho, aby se ujal tentokrát renovace a při té příležitosti také úprav. Z pěti ložnic se tak staly tři, ovšem jsou nyní veliké.

Kdo by si pomyslel, že noví majitelé měli zadáním svých požadavků architektovi veškeré starosti vyřízené, pletl by se. Dům patří k významným památkám a veškeré úpravy musela tudíž nejprve schválit Nadace Franka Lloyda Wrighta.

Dům se v minulých třech letech majitelé snažili několikrát prodat, naposledy to bylo podle webu televizní stanice CNCB za 2,65 milionu dolarů, tedy zhruba 62,4 milionu korun.

Dům byl nejnověji nabídnut do aukce pořádané síní Heritage Auctions, a to do tzv. aukce bez rezervy, při níž má prodejce téměř stoprocentní jistotu, že se jím nabízená položka prodá.