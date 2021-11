Obyčejnou chýši postavili z nečekaného materiálu

„Je to stoprocentně upcyklovaný materiál, stoprocentně vyrobený z odpadního plastu. My přidáváme pouze některá aditiva a barviva. Nehnije to, nevyžaduje to údržbu a neuvolňují se z toho třísky,” popisuje základní výhody nově vzniklých stavebních prvků Erica Reyesová, provozní ředitelka firmy.