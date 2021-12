Nejdražší rodinný dům v USA půjde nejspíš do dražby, s vyvolávací cenou 5,6 miliardy korun

Největší rodinný dům v USA nazvaný Ten Jeden (The One) by se mohl v lednu objevit v dražbě, a to za 250 milionů dolarů (5,6 miliardy korun). Jeho majitelem je developer Nile Niami. Kvůli neschopnosti splatit více než stamilionový dluh musel letos vyhlásit bankrot, a proto slíbil dům stojící v losangeleské čtvrti Bel Air v lednu nabídnout k prodeji.