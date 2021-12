Mladý pár si přál praktický a pohodlný byt, dostal mátový bonbonek

Manželé si přáli mít v bytě venkovní posezení, ovšem balkon neměl být zasklený, aby z něj byl hezčí výhled na město. Architekt tedy do tohoto prostoru vybral takové prvky mobiliáře, které odolávají povětrnostním vlivům. To by se nemuselo ovšem dařit televizi, a proto ji nechal uzavřít do prosklené niky.