Linie pohoří nad městem aneb Letiště jako udržitelný komunikační uzel

Po vybudování letiště se má stát třetím významným dopravním uzlem Sydney. Podle současných odhadů by celé město, mj. právě i díky mohutnému rozvoji okolí letiště, mělo v roce 2040 dosáhnout počtu 9 milionů obyvatel.

Stavba letiště je rozložena do čtyř etap, přičemž po dokončení první fáze v roce 2026 by mělo být schopné odbavit 10 milionů pasažérů ročně. Po dokončení všech fází, v roce 2060 by letištěm mělo ročně projít 82 milionů pasažérů, čímž se patrně stane nejfrekventovanějším letištěm kontinentu.