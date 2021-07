Látkové rolety nahradily záclony

Skládaná látková žaluzie, kterou je možné stahovat v obou směrech, a vytvořit si tak stínicí pruh libovolné výšky přesně podle potřeb. Je to skvělé řešení na rozmanitě tvarovaná okna: oblouková, trojúhelníková apod. Často se používá i na zastínění střešních oken a zimních zahrad.

Češi rádi nahlížejí do cizích bytů. Děje se tak mnohem častěji, než si myslíme

Češi rádi nahlížejí do cizích bytů. Děje se tak mnohem častěji, než si myslíme Tipy a trendy

„Díky variabilitě je plisé hezké třeba v dětském pokoji nebo v koupelně. Některá mají i povrchovou úpravu vhodnou do vlhkého prostředí a lze je bez obav umístit v koupelně,“ vysvětluje Filip Šimara z firmy Climax.

Ovládají se vždy manuálně. Jednoduše pomocí řetízku lze látkové lamely naklápět a regulovat tak tok světla do interiéru.

Opět dobrá zpráva: vybírat můžete z mnoha typů, barev a designových vzorů látek, jež lze vzájemně kombinovat. Některé mají antistatickou úpravu a jsou odolnější vůči znečištění a zaprášení. Do prostředí s vodou a vodními párami pořizujeme lamely plastové.

Směr stahování přitom jde hezky přizpůsobit konkrétnímu prostoru a užití. Lamely se mohou posouvat všechny na jednu stranu (doprava či doleva), od středu do stran jako opona nebo na střed.

Osvětlení místnosti má velký vliv na to, jakým optickým dojmem prostor působí. Jestli chcete pokoj pocitově zvětšit, pusťte do něho co nejvíce světla. Důležitá je přitom regulace světelného toku, proto se zaměřte na stínicí techniku: žaluzie, látkové rolety, vertikální žaluzie, japonské stěny či plisé.