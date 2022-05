Komplex depozitáře Národní galerie bude dominantou Jinonic, čtyři patra zpřístupní i veřejnosti

„Propásneme několik let v současné umělecké scéně, protože nejsme schopni uchovávat položky, které bychom mít měli, i kvůli kapacitě,“ přiznává ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knast, podle níž často není kam uložit ani darovaná díla.

V Pražské tržnici v Holešovicích mají do pěti let růst stromy

V Pražské tržnici v Holešovicích mají do pěti let růst stromy Tipy a trendy

„Umožňuje to odborné veřejnosti přijít a prohlédnout si předměty ve sbírkách tak, jak jsou skutečně skladované, bez přístupu kurátorů,“ popisuje Jan Kubát. Krychle pojme i laboratoře a ateliéry.

„Veřejnost neví, co opravdu děláme. Exhibice jsou jen třešničkou na dortu. Zbytek je v zákulisí a chtěli bychom, aby to lidé viděli,“ poznamenává ředitelka galerie.

Plánovaný komplex architekt popisuje jako unikátní – dalších dvacet let podle něj žádná podobná galerie nevznikne.

Chystaný depozitář je podle něj speciální také z hlediska životnosti, která místo obvyklých padesáti let dosáhne celého století.

„Člověk potřebuje přemýšlet nad tím, co tady v tu dobu bude, jak to lidé budou užívat,“ říká. Udržitelnost domů se z toho důvodu promítla do návrhu a zohledňuje možné přesuny laboratorní techniky a sbírek.