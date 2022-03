Je to garáž, terasa, nebo malé lázně? Všechno dohromady

Když se aktivní čtyřčlenná rodina zamýšlela nad tím, jak by nová garáž měla vypadat, zjistila, že by se jí na zahradě toho hodilo víc než jen prostá garáž. Že by zároveň ráda získala prostor, kde se může setkávat, bavit, odpočívat a také, že by neškodilo nějaké zařízení, kde by bylo možné se osvěžit.