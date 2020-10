Jak se změnilo vnímání práce z domova v průběhu pandemie koronaviru

Ale ouha, u mnoha lidí se nadšení z možnosti pracovat – v některých případech – v pyžamu od počítače umístěného hned vedle postele doma – brzy vytratilo. Spousta z nich naopak začala aktivně hledat způsoby a důvody, proč by se měli, alespoň na několik dní v týdnu, do kanceláře zase vracet.

„Stejně jako v první vlně koronakrize jsme zavedli pro všechny pozice, u kterých to je z provozního hlediska možné, home office. Naše zkušenost z první vlny je taková, že ačkoli zaměstnanci rádi tuto možnost využijí, jakmile to je možné, vracejí se do kanceláří. Proto musíme mít všechny naše prostory vybavené a uspořádané tak, aby se zde lidé cítili bezpečně.