Hudba a příroda se ve skleněné síni prolínají pod nebem plným zlatých hvězd

Nová koncertní síň, která se jen před pár dny otevřela milovníkům hudby v maďarské Budapešti, upoutá pozornost už sama o sobě. Má totiž všechny stěny ze skla, a tak je do jejích útrob pěkně vidět. Co je ale důležitější, vidět z ní je hlavně ven. Na okolní stromy v parku. To vše pod baldachýny plnými zlatých hvězd.