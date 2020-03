Finalisty na cenu Designér roku jsou letos samí návrháři nábytku

V každé z osmi kategorií se do finále probojovala nejlepší trojice. Zásadní kategorii Designér roku – Cena Ministerstva kultury ČR, která poutá každoročně největší pozornost, kraluje letos výhradně nábytek. Rozhodovat se bude mezi v loňském roce mimořádně aktivními tvůrci.

Finálové trojice se veřejnosti představí na výstavě Best of: 2019 v Galerii České spořitelny, která trvá do 3. května 2020. Vítěze, které zvolila Akademie designu ČR z 84 nominovaných, odhalí slavnostní předávání 24. března v Hudebním divadle Karlín.