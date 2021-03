Dům učitele angličtiny nenásilně spojuje učebnu se soukromými prostory

Ústředním prvkem domácnosti schované do dvoupodlažní dřevostavby je prostor v japonském prostředí zvaný doma. Je to místo se snadno omyvatelnou podlahou, v současnosti obvykle betonovou, které slouží jako přechodový prostor mezi venkem a interiérem.

V tomto případě tento přechodový prostor propojuje nejen to, co je venku a co je uvnitř, ale také učebnu s čekárnou a soukromé části domácnosti rodiny. Důležitou funkcí je pak propojení. Neboť tam, kde by Evropané spíše budovali bariéru, aby si zachovali co nejvíce intimity ve svém vlastním domě, v tomto domě je naopak podporován pocit pospolitosti. Jednotliví členové rodiny o sobě neustále vědí, ale zároveň nemusejí nutně ztratit veškeré své soukromí.