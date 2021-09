Dům skvěle zapadl do okolní zeleně. Jediným bodem sváru se stal plot

Investor, se kterým jsme již jeden projekt v minulosti realizovali, měl velké štěstí na koupi pozemku. Můj první vjem z tohoto místa bylo mnoho zeleně a ticho, dýchl na mě klid. Proto jsme se shodli, že dům musí být prosvětlený, prostorově otevřený a pohodlný. To byla naše společná vize, spíše než zadání.

Nicméně neomezený rozpočet byl velkým plusem pro stavbu, u které jsme mohli použít nejkvalitnější materiály a v případě architektury udělat zelenou střechu, investovat do koupelen anebo použít moji oblíbenou betonovou stěrku i na fasádu domu, to vše bylo vynikajícím vstupním faktorem pro vznik zajímavého a atraktivního projektu. Jedinými požadavky ze strany investora byly garáž a bazén.

Jediným limitem byla velikost pozemku 800 m2, kam jsme původní atriový dům nemohli vtěsnat, museli jsme jít na patro a přizpůsobit mou vizi jednoduché lineární stavby utopené v okolní zeleni tak, aby splynula, nerušila, neprovokovala, a přitom si na nic nehrála, částečně do dvou pater.

Celá spodní i horní fasáda domu směrem do zahrady je bohatě prosklena.

Druhé podlaží domu, který jsme vystavěli do písmene L, je totiž jen nad částí půdorysu prvního podlaží.

Střechy obou částí domu jsou ploché, kaskádovitě ustupující do uličního prostoru, střecha prvního podlaží je intenzivně osázená, díky tomu nemovitost splývá s okolní zelení a stavbu opticky snižuje. Přesně tohle byl můj záměr.

Druhé podlaží slouží pro děti, případně pro hosty. Podlaží jsou propojena schodištěm umístěným do obývacího pokoje.

Celá spodní i horní fasáda domu směrem do zahrady je bohatě prosklena a v letních měsících lze díky velkoformátovým posuvným dveřím propojit interiér s exteriérem.

Poslední dobou se snažím se zákazníky toto téma diskutovat s přesvědčením ponechat dřevo bez povrchové úpravy. Má to ale tři podmínky – dřevo musí být kvalitní, musí být použité na těch částech domu, kde „přežije“, a hlavní podmínkou je, že s tím majitel souhlasí.

Ale například na jiném projektu, který je právě v dokončovací fázi, jsem nechal fasádu obložit opalovaným dřevem, které má účelnou povrchovou úpravu, a přesto působí velmi přirozeně. Je to projekt od projektu, vždy ale kladu důraz na přírodní akcent.

Začal bych tím, co mohlo, nebo spíš mělo být jinak. Když jsem byl poprvé na pozemku, napadlo mě, že se pokusím alespoň náznakem vyvolat tradici vesnického sezení před domem na ulici, kde se scházeli sousedi a klábosili. Dům k tomu díky lokalitě vyloženě vybízel.

Usadil jsem tedy dům blíž k uliční čáře, obvodová zeď do ulice má tudíž pouze úzká horizontální okna umístěná vysoko a stěna domu tímto tvoří přirozenou hranici, aniž by bylo potřeba skrývat dům za každou cenu za plot, jak je u nás zvykem. Majitel tento koncept potvrdil. Já byl naprosto nadšený, že vznikne dům bez plotu.

Ale rád bych to povídání uzavřel něčím pozitivním. Pokud pominu nadšení majitelů, které těší jistě každého autora, a pokud pominu radost z projektu bez zásadních limitů, tak je to jednoznačně již zmíněná zelená střecha, která dům noří do okolních zahrad.