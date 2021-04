Dětské dřevěné talířky jsou ideální pro servírování zdravé stravy v přírodním stylu

Bambusové talířky zapadnou do interiérů a kuchyní zařízených v přírodním stylu.

Aby dřevěné talíře vydržely co nejdéle, vyplatí se s nimi zacházet opatrně. Do myčky na nádobí rozhodně nepatří. Nesvědčí jim totiž pobyt v horké vodě ani páře. Mohou se deformovat, kroutit nebo časem i praskat, což rozhodně není žádoucí. Dřevěné nádobí také nikdy nenechávejte takzvaně „odmočit” do druhého dne.