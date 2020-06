Bydlení podle mistrů sociálního odstupu aneb Co by většina lidí nezvládla ani pár měsíců

Wendell a Mariann Hardyovi z Nového Mexika mohou být bez velké nadsázky označeni mistry v sociální izolaci. To, co si více či méně vyzkoušela v minulých týdnech většina z nás, tj. život bez fyzického kontaktu s ostatními lidmi, je jejich životním stylem už tři desetiletí. Ve svém domě uprostřed divočiny se naučili velké soběstačnosti. Největší starostí je pro ně v poslední době turistický ruch a obava o to, aby o svou izolaci nepřišli.