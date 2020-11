Využijte čas trávený doma užitečně. Zlepšete kvalitu vzduchu pomocí několika tipů

Ač to mnohé překvapí, vzduch v běžné domácnosti obsahuje nezanedbatelné množství škodlivin. A to nejenom těch, které sami vydýchneme. Některé studie uvádějí, že v budovách lze naměřit až 170 různých látek, které mají za určitých podmínek negativní dopad na zdraví.

Vzduch v domácnostech je rovněž znečištěn prachem a v jarních a letních měsících potom také pyly , které se do interiérů dostávají během větrání otevřeným oknem. Obě složky významně vadí především alergikům a astmatikům.

Vhodným nátěrem je například Baumit IonitColor (eventuálně IonitSpatchel), jehož povrch díky obsaženým minerálům přitahuje molekuly vodní páry, které se následně vlivem působení silového pole separují a vracejí se v podobě vzdušných iontů zpět do prostoru. Tento proces tvorby vzdušných iontů je neustálý a lze ho jednoduše přirovnat například k funkci magnetu.

Méně se zatím veřejnosti do povědomí zapsal sádrokarton opatřený povrchem s technologií zvanou Activ'Air. Ta neutralizuje formaldehyd, respektive rozkládá jeho emise. Výsledkem je čistý a zdravý vzduch v interiéru.

Jak na to

Fakta o sádrokartonu, která možná neznáte Jak na to

Jak uvádí Robert Hošek, garant Centra technické podpory společnosti Rigips Skupiny Saint-Gobain: „V dnešní době, kdy firmy a řemeslníci řeší nedostatek materiálu v podobě klasických cihel, ale i stavebního skla, izolací či panelů, přichází sádrokarton na řadu. Je ho dostatek, dá se použít ve vlhkých prostorech, do podlah, na podhledy i na rekonstrukce koupelen a kuchyní, navíc se s ním dá pracovat i v zimních měsících.“

„Obálka domu by měla být co možná nejtěsnější, aby nedocházelo k tepelným ztrátám a nesnižovala se efektivita větracího systému. Je nutno doplnit, že výměna vzduchu v domě je nutná, ale měla by být pod kontrolou, což zajišťuje právě zavedený větrací systém,” vysvětluje Karel Sedláček, manažer technické podpory Isover.