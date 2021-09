Vytápění: využijte obnovitelné zdroje energie

U nejběžnějšího typu čerpadla vzduch/voda záleží, zda bude využíváno pouze pro vytápění, nebo také pro ohřev vody. „Většina lidí má zájem o obě funkce. V takovém případě se cena včetně instalace pohybuje okolo 300 tisíc korun. Zdá se, že je to hodně vysoká částka, ale nezapomínejme na návratnost investice, která je u tohoto řešení nejvyšší,” vysvětluje Radek Šedivý z Energetických služeb PRE a pokračuje: „Pokud má domácnost elektrokotel, může počítat s návratností od 3 do 7 let podle jejich spotřeby energie. U kotle na dřevo nebo uhlí se k žádné návratnosti nedopočítáme, protože tyto druhy paliva jsou velmi levné. Tepelné čerpadlo je schopné ušetřit za rok zhruba 50-60 % nákladů oproti elektrokotli, kolem 30 % oproti plynovému kotli”.

Při všech výpočtech samozřejmě vždy záleží na roční spotřebě a využitelnosti čerpadla, u rodinných domů se návratnost obvykle pohybuje od 3 do 5 let. Navíc máte možnost na pořízení získat některou z aktuálně platných dotací, která bývá nezanedbatelná. Tepelná čerpadla dosahují průměrně 15 až 20 let životnosti, doplňuje Šedivý. (nes)