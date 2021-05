Připravte dětem báječnou party

Kavárna s dětským koutkem, baby friendly restaurace, pronajatá tělocvična, dětské zábavní centrum, jump park či chcete-li trampolínové centrum, to vše jsou místa, která jsou už dlouho zavřená a na lepší časy se blýská jen zlehka.

Chcete ale přesto dětem radost udělat? Uspořádejte pro ně mejdan doma nebo na zahradě! Jen to bude chtít dobrou přípravu.

Omezením pro křídla fantazie bude jen rozpočet, který si stanovíte. V každém případě to chce různé množství balonků, girlandy, konfety, frkačky, papírové čepičky, masky apod. A taky hezky nazdobený stůl.

Vše může být univerzální, laděné do růžova, do modra či jiné barvy, nebo třeba tematicky. V tomto směru frčí hlavně oblíbené dětské animované filmy, např. Ledové království, Hello Kitty, Disney Princezny, Cars či Spiderman. Velký výběr těchto drobností najdete ve specializovaných e-shopech a obchodech.