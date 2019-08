Domeček pro děti je noční můrou pro rodiče v okolí. Hádejte proč

„Několik rodin z našeho domu, které mají malé děti, se pak podílelo na přípravách i stavbě. Při přípravách bylo potřeba všechny díly před montáží i několikrát natřít. S tím pomáhaly děti a maminky, použili jsme na to zbytky barev a laků. Také jsme v rámci příprav vymýšleli konstrukci a uchycení podlahy a soklu na zatloukací patky, aby to nebyla pevná stavba s nutností mít povolení ze stavebního úřadu, a připravovali na to materiál (to bylo hlavně na tatínky). Použili jsme zbytky modřínových fošen, které jsme měli ve sklepě již mnoho let a jeden z tatínků je nechal vhodně naporcovat a ohoblovat na pěkná prkna,” popisuje proces přípravy stavby čtenář.