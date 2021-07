Koťátko z prázdnin je hezkým nápadem, ale víte, do čeho jdete?

Léto je obdobím, kdy se většina lidí rozjede na dovolené po venkově, na chaty či chalupy, kde občas objeví nějaké to koťátko. V těch smutnějších případech zatoulané, v těch lepších prostě nabízené k odběru. Mnoho lidí se pro jeho přijetí do rodiny rozhodne impulzivně. Pro takový případ je dobré mít představu, co všechno chov kočky obnáší. Není toho moc a za čas trávený ve společnosti elegantního, hravého a bystrého přítele to rozhodně stojí.