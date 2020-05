Dávky slunečního svitu regulujte chytře

Navíc s nimi můžeme manipulovat tak, že místnost na celý den nezahalíme do úplné tmy. Interiérové stínění brání prostupu slunečních paprsků více či méně podle hustoty svého materiálu.

Rozšířeným typem vnitřního zastínění jsou horizontální žaluzie s hliníkovými lamelami. Můžeme je navrtat přímo do okenních rámů nebo do ostění. Někdo raději vsadí na silné tmavší závěsy na garnýžích. Když je zatáhneme na dobu, kdy slunce svítí do bytu, teplota se příliš nezvedá. Počítáme však se sníženou světelností.