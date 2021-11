Ač původním povoláním elektrikář, dceři na zahradě postavil pergolu jako profesionál

Jak na to

O tom, že zvládne postavit na zahradě pergolu, musel náš čtenář Tomáš ze Znojma svou dceru nejprve přesvědčit. Teprve pak se pustil do podrobné přípravy plánů, a později i do stavby. Původní profesí elektrikář se tak zcela sám pustil nejprve do betonování základové desky, na níž postavil hezkou dřevěnou stavbu, kterou si nyní užívá celá rodina.