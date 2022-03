Vivian Ploumbis vzpomíná v pražské vile na Kypr

„Psaní mě vždy bavilo a baví i dnes. Věnuji se mu po práci, o víkendech. Když jsme začali žít v Řecku, každý se nás vyptával na náš příběh a já pocítila potřebu o něm dát vědět i prostřednictvím knihy. O to větší jsem měla radost, když jsem za ni získala Státní cenu za román Kyperské republiky. Povzbudilo mě to do dalšího psaní,“ ohlíží se paní Vivian, která má už na svém kontě deset knih. Překládány jsou do češtiny, rumunštiny a turečtiny.