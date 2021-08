Neil Patrick Harris prodává dům v New Yorku. Je v něm i tajná místnost

Čtyřpatrový dům, jehož interiér zaujme na první pohled eklektickým stylem zařízení, byl postaven v roce 1908. Herecký pár jej koupil v roce 2013 a než jej mohl začít užívat k bydlení, musel jej nejprve důkladně rekonstruovat a upravit. Sloužil totiž do té doby jako hotel typu bed & breakfast.

Zároveň ale přibyla i spousta moderních vylepšení, i dobových kousků. „Oba jsme chtěli respektovat historii tohoto prostoru, místa, a přesto jsme zároveň chtěli, aby to působilo současně, kreativně a přístupně," cituje Neila Patricka Harrise web The New York Times.